В волгоградских школах отменили общие торжественные линейки на 1 сентября
Торжественные линейки 1 сентября в школах Волгоградской области пройдут по классам или параллелям, общих линеек не будет, сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Бочарова. Глава области предложил неформально подойти к организации линеек.
«Необходимо заранее продумать, как обеспечить особую, праздничную атмосферу для наших первоклассников и одиннадцатиклассников. Опыт неформального подхода к проведению торжественных мероприятий у нас уже имеется», ‒ сказал Бочаров.
Губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, но напряженная, растет число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, особенно среди людей старшего возраста.
Ранее Минпросвещения и Роспотребнадзор направили в регионы рекомендации по проведению торжественных линеек 1 сентября. Школы должны будут проводить линейки на открытом воздухе по классам или параллелям, родители школьников должны будут надеть маски.