Один из потерпевших заявил иск к Ефремову на 6,5 млн рублей
Старший сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Виталий Захаров заявил иск к артисту на 6,5 млн руб., рассказал представитель Захарова Виталий Аверцев в Пресненском суде Москвы, пишет ТАСС.
«Прошу признать моего доверителя потерпевшим и выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 6 500 000 руб.», ‒ цитирует Аверцева агентство.
Вдова, брат и младший сын погибшего заявили солидарный иск к Ефремову о компенсации морального вреда на один рубль, заявил в суде их представитель Александр Добровинский. Защита Ефремова согласилась с иском потерпевших. «Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда», ‒ зачитал текст иска Добровинский. Всего по делу актера потерпевшими признаны четыре родственника погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Артист сначала признал, что был пьяным за рулем, однако позже отказался от признания вины, объяснив, что ничего не помнит.
11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт, в итоге заседание было отложено на 18 августа. Позже диагноз подтвердился, 15 августа актера выписали из больницы.