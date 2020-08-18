Один из потерпевших заявил иск к Ефремову на 6,5 млн рублей

Вдова, брат и младший сын погибшего заявили солидарный иск к Ефремову о компенсации морального вреда на один рубль, заявил в суде их представитель Александр Добровинский. Защита Ефремова согласилась с иском потерпевших. «Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда», ‒ зачитал текст иска Добровинский. Всего по делу актера потерпевшими признаны четыре родственника погибшего в ДТП Сергея Захарова.