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Адвокат объяснил отказ Ефремова от признания вины в смертельном ДТП

Ведомости

Актер Михаил Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП из-за того, что «он ничего не понимал», заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью RT.

«Первоначально он же ничего не понимал, он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину… Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», ‒ сказал Пашаев.

Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве.

6 августа в зале Пресненского суда Москвы показали видеозаписи, на которых актер Михаил Ефремов при даче показаний сотруднику ДПС сразу после ДТП признается, что был пьяным за рулем.

Сегодня Ефремова выписали из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Продолжение судебного разбирательства по его делу намечено на 18 августа.

Ранее по теме: В суде показали видеозаписи с признанием Ефремова в пьяной езде

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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