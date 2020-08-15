Адвокат объяснил отказ Ефремова от признания вины в смертельном ДТП

«Первоначально он же ничего не понимал, он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину… Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», ‒ сказал Пашаев.