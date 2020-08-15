Адвокат объяснил отказ Ефремова от признания вины в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП из-за того, что «он ничего не понимал», заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью RT.
«Первоначально он же ничего не понимал, он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину… Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», ‒ сказал Пашаев.
Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве.
6 августа в зале Пресненского суда Москвы показали видеозаписи, на которых актер Михаил Ефремов при даче показаний сотруднику ДПС сразу после ДТП признается, что был пьяным за рулем.
Сегодня Ефремова выписали из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Продолжение судебного разбирательства по его делу намечено на 18 августа.