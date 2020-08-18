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Суд постановил арестовать гендиректора порта Бейрута по делу о взрыве

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Суд выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута Хасана Крейтема в рамках расследования дела о взрыве, который произошел 4 августа, передает ливанский телеканал LBC.

«Судья Фади Саван в подтверждение статей обвинения выдал ордер на арест директора порта Бейрута Хасана Крейтема после допроса, который длился почти четыре часа в присутствии его законного представителя», ‒ говорится в сообщении.

Ранее Саван выдал ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера. Ранее главный прокурор Ливана Гассан Увейдат сообщил, что после взрыва в Бейруте были заведены уголовные дела на 25 человек.

4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошел взрыв 2750 т аммиачной селитры. В результате взрыва погиб 171 человек, около 300 000 остались без жилья, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа МЧС России.

Ранее по теме: Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных