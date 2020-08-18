Суд постановил арестовать гендиректора порта Бейрута по делу о взрыве
Суд выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута Хасана Крейтема в рамках расследования дела о взрыве, который произошел 4 августа, передает ливанский телеканал LBC.
«Судья Фади Саван в подтверждение статей обвинения выдал ордер на арест директора порта Бейрута Хасана Крейтема после допроса, который длился почти четыре часа в присутствии его законного представителя», ‒ говорится в сообщении.
Ранее Саван выдал ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера. Ранее главный прокурор Ливана Гассан Увейдат сообщил, что после взрыва в Бейруте были заведены уголовные дела на 25 человек.
4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошел взрыв 2750 т аммиачной селитры. В результате взрыва погиб 171 человек, около 300 000 остались без жилья, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа МЧС России.