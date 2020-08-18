Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа
Процесс зачисления абитуриентов в вузы России начнется 19 августа, говорится на сайте Минобрнауки. 20 и 21 августа на сайтах вузов разместят списки поступающих.
22 августа вузы зачислят абитуриентов, поступающих по квоте без вступительных испытаний. 22 и 23 августа будут зачислять поступающих на бюджет по результатам вступительных экзаменов. 24 августа пройдет вторая волна зачисления, итоги которой подведут 26 августа. О дополнительном приеме студентов вузы должны будут уведомить не позже 15 сентября, сообщили в министерстве.
В 2020 г. приемная кампания началась 20 июля. Абитуриенты могли подавать документы на поступление в вузы, не дожидаясь результатов Единого госэкзамена (ЕГЭ).
ЕГЭ для выпускников 11-х классов несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Период сдачи экзамена прошел с 3 по 25 июля, с 3 по 8 августа был организован дополнительный период ЕГЭ. В 2020 г. экзамены сдавали только те школьники, которые планировали поступать в вузы. Основной госэкзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов в 2020 г. отменили.