Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа

ЕГЭ для выпускников 11-х классов несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Период сдачи экзамена прошел с 3 по 25 июля, с 3 по 8 августа был организован дополнительный период ЕГЭ. В 2020 г. экзамены сдавали только те школьники, которые планировали поступать в вузы. Основной госэкзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов в 2020 г. отменили.