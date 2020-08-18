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Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа

Ведомости

Процесс зачисления абитуриентов в вузы России начнется 19 августа, говорится на сайте Минобрнауки. 20 и 21 августа на сайтах вузов разместят списки поступающих.

22 августа вузы зачислят абитуриентов, поступающих по квоте без вступительных испытаний. 22 и 23 августа будут зачислять поступающих на бюджет по результатам вступительных экзаменов. 24 августа пройдет вторая волна зачисления, итоги которой подведут 26 августа. О дополнительном приеме студентов вузы должны будут уведомить не позже 15 сентября, сообщили в министерстве.

В 2020 г. приемная кампания началась 20 июля. Абитуриенты могли подавать документы на поступление в вузы, не дожидаясь результатов Единого госэкзамена (ЕГЭ).

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ЕГЭ для выпускников 11-х классов несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Период сдачи экзамена прошел с 3 по 25 июля, с 3 по 8 августа был организован дополнительный период ЕГЭ. В 2020 г. экзамены сдавали только те школьники, которые планировали поступать в вузы. Основной госэкзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов в 2020 г. отменили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных