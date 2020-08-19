Президент Мали ушел в отставку после военного переворота
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент после того, как его задержали военные мятежники, пишет Reuters.
В ходе короткого выступления, в ходе которого он объявил о своей отставке, Кейта признался в том, что у него не было иного выбора.
«Если сегодня некоторые элементы наших вооруженных сил хотят, чтобы все закончилось… разве у меня есть выбор?» – сказал теперь уже бывший президент Мали.
Как отмечает агентство, в течение последних месяцев в Мали проходили протесты, участники которых обвиняли власть в коррупции. Возмущение местных жителей также вызвало ухудшение ситуации с безопасностью в стране, где активизировались радикальные исламисты и боевики.
После свержения президента сотни протестующих вышли в центр столицы Мали Бамако для того, чтобы выразить поддержку мятежникам.