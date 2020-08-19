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Президент Мали ушел в отставку после военного переворота

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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент после того, как его задержали военные мятежники, пишет Reuters.

В ходе короткого выступления, в ходе которого он объявил о своей отставке, Кейта признался в том, что у него не было иного выбора.

«Если сегодня некоторые элементы наших вооруженных сил хотят, чтобы все закончилось… разве у меня есть выбор?» – сказал теперь уже бывший президент Мали.

Как отмечает агентство, в течение последних месяцев в Мали проходили протесты, участники которых обвиняли власть в коррупции. Возмущение местных жителей также вызвало ухудшение ситуации с безопасностью в стране, где активизировались радикальные исламисты и боевики.

После свержения президента сотни протестующих вышли в центр столицы Мали Бамако для того, чтобы выразить поддержку мятежникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных