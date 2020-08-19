Адвокат Ефремова раскритиковал экспертизу по делу о ДТП
Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что в экспертизе по делу о ДТП не были рассмотрены версии об управлении машиной через спутник, о сбросе отравляющих веществ в систему кондиционирования и о технических неисправностях автомобиля, передают «РИА Новости».
«Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля. Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования»,- объяснил Пашаев, отметив, что в сети все чаще появляется информация, что на управление автомобилем могут влиять хакеры.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Артист сначала признал, что был пьяным за рулем, однако позже отказался от признания вины, объяснив, что ничего не помнит.
11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт, в итоге заседание было отложено на 18 августа. Позже диагноз подтвердился, 15 августа актера выписали из больницы.