Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.