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Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

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Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса нового типа, о чем он сообщил в своем Twitter.

«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» ‒ написал он. Таким образом, Хуснуллин стал первым членом правительства, официально сообщившим о своей вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию прошла одна из его дочерей, также прививку уже сделал губернатор Курской области Роман Старовойт. Ранее о планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.

Ранее по теме: Губернатор Курской области сделал прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных