Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса нового типа, о чем он сообщил в своем Twitter.
«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» ‒ написал он. Таким образом, Хуснуллин стал первым членом правительства, официально сообщившим о своей вакцинации.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию прошла одна из его дочерей, также прививку уже сделал губернатор Курской области Роман Старовойт. Ранее о планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.