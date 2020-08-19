Губернатор Курской области сделал прививку от коронавируса

Губернатор добавил, что 3-4 дня после прививки у него першило горло, было предпростудное состояние. После второй прививки от коронавируса врачи возьмут анализ крови, чтобы оценить титры антител к коронавирусу, добавил он. Старовойт также рассказал, что Курская область войдет в пилотный проект и проведет вакцинацию от коронавируса в ноябре 2020 г. В конце октября в регион поступит первая партия вакцины. Первыми прививку от коронавируса смогут сделать медработники и люди из других групп риска.