Губернатор Курской области сделал прививку от коронавируса
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в эфире телеканала «Сейм», что две недели назад сделал прививку от коронавируса.
«Я сам обратился в НИИ, зная, что будут испытания на добровольцах, первый этап прошел, идет второй. 2 недели назад я в Москве сделал прививку от коронавируса. Через неделю нужно будет сделать вторую. Нахожусь дистанционно под наблюдением врачей», — рассказал Старовойт.
Губернатор добавил, что 3-4 дня после прививки у него першило горло, было предпростудное состояние. После второй прививки от коронавируса врачи возьмут анализ крови, чтобы оценить титры антител к коронавирусу, добавил он. Старовойт также рассказал, что Курская область войдет в пилотный проект и проведет вакцинацию от коронавируса в ноябре 2020 г. В конце октября в регион поступит первая партия вакцины. Первыми прививку от коронавируса смогут сделать медработники и люди из других групп риска.
11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Вакцина была разработана в центром Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. В августе планируется начать вакцинацию от коронавируса медработников. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.