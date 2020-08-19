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Губернатор Курской области сделал прививку от коронавируса

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в эфире телеканала «Сейм», что две недели назад сделал прививку от коронавируса.

«Я сам обратился в НИИ, зная, что будут испытания на добровольцах, первый этап прошел, идет второй. 2 недели назад я в Москве сделал прививку от коронавируса. Через неделю нужно будет сделать вторую. Нахожусь дистанционно под наблюдением врачей», — рассказал Старовойт.

Губернатор добавил, что 3-4 дня после прививки у него першило горло, было предпростудное состояние. После второй прививки от коронавируса врачи возьмут анализ крови, чтобы оценить титры антител к коронавирусу, добавил он. Старовойт также рассказал, что Курская область войдет в пилотный проект и проведет вакцинацию от коронавируса в ноябре 2020 г. В конце октября в регион поступит первая партия вакцины. Первыми прививку от коронавируса смогут сделать медработники и люди из других групп риска.

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11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Вакцина была разработана в центром Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. В августе планируется начать вакцинацию от коронавируса медработников. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных