Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска до 7,5 млн рублей
Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров увеличил сумму иска к актеру на 1 млн руб. ‒ до 7,5 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Татьяну Головкину.
«Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн руб.», ‒ цитирует Головкину агентство.
18 августа Виталий Захаров заявил иск к артисту на 6,5 млн руб. Вдова, брат и младший сын погибшего заявили солидарный иск к Ефремову на один рубль. Всего по делу потерпевшими признаны четыре родственника погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. 11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт, в итоге заседание было отложено на 18 августа. Позже диагноз подтвердился, 15 августа актера выписали из больницы.