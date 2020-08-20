Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска до 7,5 млн рублей

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. 11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт, в итоге заседание было отложено на 18 августа. Позже диагноз подтвердился, 15 августа актера выписали из больницы.