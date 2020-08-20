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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска до 7,5 млн рублей

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Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров увеличил сумму иска к актеру на 1 млн руб. ‒ до 7,5 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Татьяну Головкину.

«Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн руб.», ‒ цитирует Головкину агентство.

18 августа Виталий Захаров заявил иск к артисту на 6,5 млн руб. Вдова, брат и младший сын погибшего заявили солидарный иск к Ефремову на один рубль. Всего по делу потерпевшими признаны четыре родственника погибшего в ДТП Сергея Захарова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. 11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт, в итоге заседание было отложено на 18 августа. Позже диагноз подтвердился, 15 августа актера выписали из больницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных