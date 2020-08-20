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Кремль готов помочь Навальному в лечении за рубежом

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Кремль готов оперативно рассмотреть обращение об эвакуации политика Алексея Навального в зарубежную клинику в стране, с которой закрыто авиасообщение, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву или обратятся к любому ведомству — естественно, многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — ответил Песков на вопрос о возможной помощи Кремля в эвакуации Навального за рубеж.

Ранее сегодня пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением. После госпитализации он впал в кому. По мнению Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Официальный диагноз врачи пока не называли.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных