Кремль готов помочь Навальному в лечении за рубежом

Ранее сегодня пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением. После госпитализации он впал в кому. По мнению Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Официальный диагноз врачи пока не называли.