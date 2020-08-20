Кремль готов помочь Навальному в лечении за рубежом
Кремль готов оперативно рассмотреть обращение об эвакуации политика Алексея Навального в зарубежную клинику в стране, с которой закрыто авиасообщение, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву или обратятся к любому ведомству — естественно, многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — ответил Песков на вопрос о возможной помощи Кремля в эвакуации Навального за рубеж.
Ранее сегодня пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением. После госпитализации он впал в кому. По мнению Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Официальный диагноз врачи пока не называли.