Россияне продолжили сокращать долю расходов на питание в июле
Расходы жителей России на продукты питания в июле 2020 г. сократились на 6,5% по сравнению с июнем 2020 г. и составили 33,8% от общих расходов за месяц, говорится в результатах исследования холдинга «Ромир». Таким образом, в июле среднестатистическая семья в России потратила на продукты питания 20 900 руб.
Расходы на продукты питания в июле 2020 г. выросли по сравнению с июлем 2019 г. на 7,4%.
Общие расходы среднестатистической российской семьи в июле 2020 г. составили 61 900 руб. – на 6,1% выше показателя июня 2020 г. и на 7,5% ниже июля 2019 г.
Аналитики отметили, что в июле 2020 г. продолжается стабилизация расходов на продукты: совокупные расходы семей растут, и расходы на питание возвращаются к привычным значениям. Пик расходов на продукты питания пришелся на апрель 2020 г.: 45,9% расходов семей приходилась на питание.