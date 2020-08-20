Россияне продолжили сокращать долю расходов на питание в июле

Расходы жителей России на продукты питания в июле 2020 г. сократились на 6,5% по сравнению с июнем 2020 г. и составили 33,8% от общих расходов за месяц, говорится в результатах исследования холдинга «Ромир». Таким образом, в июле среднестатистическая семья в России потратила на продукты питания 20 900 руб.