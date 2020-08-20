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Россияне продолжили сокращать долю расходов на питание в июле

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Расходы жителей России на продукты питания в июле 2020 г. сократились на 6,5% по сравнению с июнем 2020 г. и составили 33,8% от общих расходов за месяц, говорится в результатах исследования холдинга «Ромир». Таким образом, в июле среднестатистическая семья в России потратила на продукты питания 20 900 руб.

Расходы на продукты питания в июле 2020 г. выросли по сравнению с июлем 2019 г. на 7,4%.

Общие расходы среднестатистической российской семьи в июле 2020 г. составили 61 900 руб. – на 6,1% выше показателя июня 2020 г. и на 7,5% ниже июля 2019 г.

Аналитики отметили, что в июле 2020 г. продолжается стабилизация расходов на продукты: совокупные расходы семей растут, и расходы на питание возвращаются к привычным значениям. Пик расходов на продукты питания пришелся на апрель 2020 г.: 45,9% расходов семей приходилась на питание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных