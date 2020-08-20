В Подмосковье отменят режим самоизоляции для жителей старше 65

В Подмосковье 1 августа была разрешена работа школ и вузов, сняты ограничения на использование водного транспорта, деятельность экскурсоводов и гидов, проведение лотерей, посещение букмекерских контор. Также в регионе возобновилось действие программы «Активное долголетие».