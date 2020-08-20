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В Подмосковье отменят режим самоизоляции для жителей старше 65

Ведомости

В Московской области со следующей недели отменят обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщает пресс-служба главы региона Андрея Воробьева.

«Снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 г.», – говорится в сообщении.

В Подмосковье 1 августа была разрешена работа школ и вузов, сняты ограничения на использование водного транспорта, деятельность экскурсоводов и гидов, проведение лотерей, посещение букмекерских контор. Также в регионе возобновилось действие программы «Активное долголетие».

Как сообщал оперативный штаб, в России за последние сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 942 106. Число активных случаев составляет 170 494.

Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 16 099. За сутки в России полностью выздоровели 6090 человек.

Ранее по теме: Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных