В Подмосковье отменят режим самоизоляции для жителей старше 65
В Московской области со следующей недели отменят обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщает пресс-служба главы региона Андрея Воробьева.
«Снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 г.», – говорится в сообщении.
В Подмосковье 1 августа была разрешена работа школ и вузов, сняты ограничения на использование водного транспорта, деятельность экскурсоводов и гидов, проведение лотерей, посещение букмекерских контор. Также в регионе возобновилось действие программы «Активное долголетие».
Как сообщал оперативный штаб, в России за последние сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 942 106. Число активных случаев составляет 170 494.
Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 16 099. За сутки в России полностью выздоровели 6090 человек.