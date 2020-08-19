Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом. Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был введен в Москве 5 марта, режим самоизоляции – 29 марта. Свою работу приостановили непродовольственные магазины, кафе, спортзалы и другие объекты.