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Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу

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Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса и закрывать предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.

«Город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», – цитирует Ефимова агентство. По словам чиновника, московские власти не планируют закрывать столичные предприятия, ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом. Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был введен в Москве 5 марта, режим самоизоляции – 29 марта. Свою работу приостановили непродовольственные магазины, кафе, спортзалы и другие объекты.

С середины мая власти постепенно начали смягчать ограничения. В Москве открылись библиотеки, музеи, зоопарки, фитнес-клубы, заработали детские сады. При этом в некоторых регионах по-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Ранее по теме: Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных