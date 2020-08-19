Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса и закрывать предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.
«Город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», – цитирует Ефимова агентство. По словам чиновника, московские власти не планируют закрывать столичные предприятия, ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом. Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был введен в Москве 5 марта, режим самоизоляции – 29 марта. Свою работу приостановили непродовольственные магазины, кафе, спортзалы и другие объекты.
С середины мая власти постепенно начали смягчать ограничения. В Москве открылись библиотеки, музеи, зоопарки, фитнес-клубы, заработали детские сады. При этом в некоторых регионах по-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия.