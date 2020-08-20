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Разработчики оценили побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

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В ходе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта, заявил замдиректора научного центра им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов в ходе онлайн-брифинга.

«Вакцина применялась здоровыми добровольцами от 18 до 60 лет и показала очень хороший профиль безопасности. Не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта», — цитирует Логунова ТАСС.

Центр им. Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Замдиректора научного центра рассказал, что самыми частыми побочными эффектами были боль в месте введения, гипотермия у некоторых добровольцев и головная боль. Такие эффекты исследователи квалифицировали как «незначительные», отметил Логунов. По данным разработчика, у всех участников испытаний выработались вируснейтрализующие антитела к коронавирусу.

Логунов добавил, что переболевшие коронавирусом также могут сделать прививку. У таких пациентов после выздоровления антитела быстро пропадают, их иммунитет не является достаточно стойким.

11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Вакцина была разработана в научном центре им. Н.Ф. Гамалеи и прошла 2 фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных