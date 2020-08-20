Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Обвиняемые в попытке похищения донбасского ополченца дали признательные показания

Ведомости

Почти все обвиняемые в попытке похищения командира ополчения Донбасса по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) дали признательные показания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После задержания в присутствии своих защитников почти все фигуранты дали признательные показания и рассказали о деталях спланированного похищения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что многие из задержанных проживают в Московском регионе.

Ранее сегодня пресс-служба ФСБ сообщила, что ведомство пресекло попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами, по делу задержаны семь человек.

В спецслужбе уточнили, что все задержанные – граждане России. Организаторами и координаторами акции были двое граждан Украины – Андрей Байкала и Игорь Мищенко. Суд постановил арестовать обвиняемых в попытке похищения до 30 сентября.

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) назвала «фейком» информацию о том, что ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по похищению донбасского ополченца. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Ранее по теме: ФСБ опубликовала видео задержания украинских силовиков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных