Обвиняемые в попытке похищения донбасского ополченца дали признательные показания
Почти все обвиняемые в попытке похищения командира ополчения Донбасса по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) дали признательные показания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«После задержания в присутствии своих защитников почти все фигуранты дали признательные показания и рассказали о деталях спланированного похищения», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что многие из задержанных проживают в Московском регионе.
Ранее сегодня пресс-служба ФСБ сообщила, что ведомство пресекло попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами, по делу задержаны семь человек.
В спецслужбе уточнили, что все задержанные – граждане России. Организаторами и координаторами акции были двое граждан Украины – Андрей Байкала и Игорь Мищенко. Суд постановил арестовать обвиняемых в попытке похищения до 30 сентября.
В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) назвала «фейком» информацию о том, что ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по похищению донбасского ополченца. Об этом сообщается на сайте СБУ.