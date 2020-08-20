Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих
На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Головченко добавил, что некоторые СМИ, в том числе западные, сообщают, что Белоруссия «парализована» забастовками рабочих. Он также подчеркнул, что рабочие могут уходить на забастовку только в случае трудовых или социальных споров.
«То есть, когда нарушается коллективный договор, когда нарушаются трудовые и социальные права работника по его контракту или трудовому соглашению на предприятии», — сказал премьер, отметив, что согласно законодательству, забастовку нельзя использовать для защиты политических взглядов.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.