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Для обследования Навального в Омск вылетят специалисты из Москвы

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В Омск для обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Центра нейрохирургии имени Бурденко, говорится в сообщении минздрава Омской области.

Врачи приедут по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального, уточнили в ведомстве. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Соратники и родственники Навального хотят перевести его в ведущий токсикологический центр в Европе, но врачи отказывают в предоставлении выписки, ссылаясь на «нетранспортабельное» состояние.

Местный штаб Алексея Навального рассказал, что омские и московские врачи проводят консилиум. Фонд Cinema for Peace в полночь отправит в Омск медицинский самолет для Алексея Навального, сообщает AFP.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в состояние комы. Пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с токсическим отравлением. Официальный диагноз врачи пока не называли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что власти готовы оказать содействие в отправке Навального на лечение за границу. О готовности оказать помощь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее по теме: Соратники Алексея Навального считают, что его отравили

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных