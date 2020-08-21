Для обследования Навального в Омск вылетят специалисты из Москвы
В Омск для обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Центра нейрохирургии имени Бурденко, говорится в сообщении минздрава Омской области.
Врачи приедут по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального, уточнили в ведомстве. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Соратники и родственники Навального хотят перевести его в ведущий токсикологический центр в Европе, но врачи отказывают в предоставлении выписки, ссылаясь на «нетранспортабельное» состояние.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в состояние комы. Пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с токсическим отравлением. Официальный диагноз врачи пока не называли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что власти готовы оказать содействие в отправке Навального на лечение за границу. О готовности оказать помощь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.