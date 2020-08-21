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Врачи не обнаружили ядов в крови Навального

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В анализах крови и мочи основателя ФБК Алексея Навального, находящегося в коме в больнице Омска, ядов не обнаружено, заявил замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко, сообщает ТАСС.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», – сказал Калиниченко. Ранее Мураховский заявил, что сейчас рассматривается пять вариантов диагноза Навального, однако ни одного из них он не назвал. Кроме того, он выступил против транспортировки политика до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить.

Немецкий фонд Cinema for Peace уже этой ночью может направить в Омск самолет за Навальным, сообщало AFP. По данным РБК, борт приземлился в Омске. Оказать помощь отправке Навального на лечение за границу готов и Кремль, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности помочь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 21 августа в Омск для обследования основателя ФБК приехали врачи из Москвы.

Ранее по теме: Врачи омской больницы отказали в перевозке Навального в Германию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных