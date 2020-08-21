Врачи не обнаружили ядов в крови Навального

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», – сказал Калиниченко. Ранее Мураховский заявил, что сейчас рассматривается пять вариантов диагноза Навального, однако ни одного из них он не назвал. Кроме того, он выступил против транспортировки политика до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить.