Врачи не обнаружили ядов в крови Навального
В анализах крови и мочи основателя ФБК Алексея Навального, находящегося в коме в больнице Омска, ядов не обнаружено, заявил замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко, сообщает ТАСС.
«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», – сказал Калиниченко. Ранее Мураховский заявил, что сейчас рассматривается пять вариантов диагноза Навального, однако ни одного из них он не назвал. Кроме того, он выступил против транспортировки политика до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить.
Немецкий фонд Cinema for Peace уже этой ночью может направить в Омск самолет за Навальным, сообщало AFP. По данным РБК, борт приземлился в Омске. Оказать помощь отправке Навального на лечение за границу готов и Кремль, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности помочь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 21 августа в Омск для обследования основателя ФБК приехали врачи из Москвы.