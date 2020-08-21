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Ученые объяснили причины повторного заражения коронавирусом

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Специалисты Массачусетской больницы (США) общего профиля объяснили причины возможного повторного заражения коронавирусом. В ходе исследования умерших пациентов с COVID-19 выяснилось, что при заражении вирусом в организме человека не формируются герминативные центры, которые отвечают за иммунитет к вирусу. Иммунитет пациента к коронавирусу не является стойким, что может привести к повторному заражению, сообщил журнал Cell.

Медики изучили грудные лимфоузлы и селезенку умерших пациентов. Исследование показало, что при коронавирусе в лимфоузлах не формируются вспомогательные Т-клетки, которые участвуют в образовании герминативных центров. Такие центры отвечают за гуморальный иммунитет человека: специальные молекулы в плазме крови защищают человека от коронавируса и атакуют вирус при его повторном попадании в организм.

По данным исследования, Т-клетки не формируются из-за повышенного уровня цитокинов в местах образования герминативных центров. Из-за этого антитела к коронавирусу, которые формируются в организме человека, не могут защищать его продолжительное время. После исчезновения антител человек может заразиться снова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных