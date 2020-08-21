Ученые объяснили причины повторного заражения коронавирусом
Специалисты Массачусетской больницы (США) общего профиля объяснили причины возможного повторного заражения коронавирусом. В ходе исследования умерших пациентов с COVID-19 выяснилось, что при заражении вирусом в организме человека не формируются герминативные центры, которые отвечают за иммунитет к вирусу. Иммунитет пациента к коронавирусу не является стойким, что может привести к повторному заражению, сообщил журнал Cell.
Медики изучили грудные лимфоузлы и селезенку умерших пациентов. Исследование показало, что при коронавирусе в лимфоузлах не формируются вспомогательные Т-клетки, которые участвуют в образовании герминативных центров. Такие центры отвечают за гуморальный иммунитет человека: специальные молекулы в плазме крови защищают человека от коронавируса и атакуют вирус при его повторном попадании в организм.
По данным исследования, Т-клетки не формируются из-за повышенного уровня цитокинов в местах образования герминативных центров. Из-за этого антитела к коронавирусу, которые формируются в организме человека, не могут защищать его продолжительное время. После исчезновения антител человек может заразиться снова.