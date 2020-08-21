Ученые объяснили причины повторного заражения коронавирусом

Медики изучили грудные лимфоузлы и селезенку умерших пациентов. Исследование показало, что при коронавирусе в лимфоузлах не формируются вспомогательные Т-клетки, которые участвуют в образовании герминативных центров. Такие центры отвечают за гуморальный иммунитет человека: специальные молекулы в плазме крови защищают человека от коронавируса и атакуют вирус при его повторном попадании в организм.