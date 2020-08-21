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Власти Симферополя сообщили о 20% запасов воды в водохранилищах

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В водохранилищах Симферополя осталось 20% воды. Жителей города и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма переводят на ограниченный график подачи, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию города.

Система водоснабжения Симферополя исторически формировалась только за счет водохранилищ поверхностного стока. Малоснежная зима, засушливые весна и лето привели к тому, что уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах стал «критическим», отметила глава администрации города Елена Проценко в сообщении на своей странице в Facebook.

Чтобы ситуация не ухудшилась, власти решили ввести ограничения в три этапа. «Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 000 кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 000 кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 000 куб. м в сутки и будет осуществляться по часам ‒ утром и вечером», ‒ рассказала Проценко.

Администрация закупила емкости под воду, которые установят на территориях всех детских садов и общеобразовательных учреждений, а также возле многоквартирных домов и в частном секторе. По словам Проценко, в случае необходимости все они будут наполняться водой для бытовых нужд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных