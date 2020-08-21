Власти Симферополя сообщили о 20% запасов воды в водохранилищах

Чтобы ситуация не ухудшилась, власти решили ввести ограничения в три этапа. «Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 000 кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 000 кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 000 куб. м в сутки и будет осуществляться по часам ‒ утром и вечером», ‒ рассказала Проценко.