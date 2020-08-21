В России разработают план профилактики абортов
Минздрав, Минтруд, региональные власти и некоммерческие организации разработают клмпдекс мер по профилактике абортов, говорится в плане мероприятий в рамках программы «Десятилетие детства» на период до 2027 года.
«Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике абортов, включающего совершенствование образовательных программ и повышение квалификации в сфере профилактики абортов, развитие инфраструктуры взаимодействия с некоммерческими организациями в сфере профилактики абортов и информирования населения, совершенствование нормативного правового регулирования в сфере профилактики искусственного прерывания беременности», — говорится в плане.
Согласно плану, до 2024 года в медучреждениях будет усовершенствовано оказание психологической поддержки женщинам для снижения количества абортов и отказа от новорожденных. К 2027 году во всех женских консультациях и роддомах должна проводиться «комплексная просветительская работа» по профилактике абортов.
Проект плана мероприятий в рамках «Десятилетия детства» пройдет общественное обсуждение с 21 августа по 3 сентября 2020 года.