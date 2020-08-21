В России разработают план профилактики абортов

Согласно плану, до 2024 года в медучреждениях будет усовершенствовано оказание психологической поддержки женщинам для снижения количества абортов и отказа от новорожденных. К 2027 году во всех женских консультациях и роддомах должна проводиться «комплексная просветительская работа» по профилактике абортов.