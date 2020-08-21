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В России разработают план профилактики абортов

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Минздрав, Минтруд, региональные власти и некоммерческие организации разработают клмпдекс мер по профилактике абортов, говорится в плане мероприятий в рамках программы «Десятилетие детства» на период до 2027 года.

«Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике абортов, включающего совершенствование образовательных программ и повышение квалификации в сфере профилактики абортов, развитие инфраструктуры взаимодействия с некоммерческими организациями в сфере профилактики абортов и информирования населения, совершенствование нормативного правового регулирования в сфере профилактики искусственного прерывания беременности», — говорится в плане.

Согласно плану, до 2024 года в медучреждениях будет усовершенствовано оказание психологической поддержки женщинам для снижения количества абортов и отказа от новорожденных. К 2027 году во всех женских консультациях и роддомах должна проводиться «комплексная просветительская работа» по профилактике абортов.

Проект плана мероприятий в рамках «Десятилетия детства» пройдет общественное обсуждение с 21 августа по 3 сентября 2020 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных