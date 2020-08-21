Россия станет членом Международной организации по миграции
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить оформление вступления России в Международную организацию по миграции (МОМ), сообщает пресс-служба Кремля. Доклад о выполнении поручения должен быть готов до 1 декабря, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду обеспечить эффективное участие России в работе организации с учетом национальных интересов.
На сегодня в МОМ входят 173 государства-члена и восемь государств со статусом наблюдателя. Россия на данный момент имеет статус наблюдателя, следует из документа, опубликованного на сайте российского бюро МОМ.
МОМ основана в 1951 г. как межправительственная организация. В своей деятельности организация придерживается принципа: «гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу».