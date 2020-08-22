Лукашенко призвал временно закрыть бастующие предприятия

Лукашенко призвал временно закрыть бастующие предприятияВласти разберутся, кого пригласить на работу, после того, как «люди остынут», заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости временно закрыть с 24 августа предприятия, на которых бастуют работники, передает «РИА Новости».
«Страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника», — заявил он, выступая на митинге в Гродно.
Лукашенко также добавил, что региональные власти и руководство предприятий не должны заставлять и уговаривать бастующих работать, если они не хотят.
Ранее премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что из 650 000 работников крупных промышленных предприятий не выполняют свои обязанности около 360.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.