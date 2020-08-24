Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минприроды поддержало идею признать гору Куштау охраняемой территорией

Ведомости

Минприроды поддержало идею признать гору Куштау в Башкирии, где ранее региональная компания пыталась начать разработку соды, особо охраняемой природной территории регионального значения, передает «РИА Новости».

«22 августа Минприроды России получило письмо главы республики Башкирия с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ)», – пояснили в министерстве, добавив, что со своей стороны готовы оказать содействие в ее создании.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что гора Куштау не будет разрабатываться для добычи соды и для этого ей могут придать статус особо охраняемой территории.

Куштау – одна из четырех отдельно стоящих гор в Башкортостане. Одна из гор, Шахтау, со времен СССР разрабатывалась для добычи соды, однако ее запасы заканчиваются. В 2019 г. глава республики дал компании БСК разрешение на разработку горы Куштау, что вызвало протесты активистов. Две другие горы решено включить в состав геопарка и дать им статус памятников природы республиканского значения.

Ранее по теме: Глава Башкирии заявил о невозможности разработки горы Куштау

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных