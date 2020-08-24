Минприроды поддержало идею признать гору Куштау охраняемой территорией
Минприроды поддержало идею признать гору Куштау в Башкирии, где ранее региональная компания пыталась начать разработку соды, особо охраняемой природной территории регионального значения, передает «РИА Новости».
«22 августа Минприроды России получило письмо главы республики Башкирия с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ)», – пояснили в министерстве, добавив, что со своей стороны готовы оказать содействие в ее создании.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что гора Куштау не будет разрабатываться для добычи соды и для этого ей могут придать статус особо охраняемой территории.
Куштау – одна из четырех отдельно стоящих гор в Башкортостане. Одна из гор, Шахтау, со времен СССР разрабатывалась для добычи соды, однако ее запасы заканчиваются. В 2019 г. глава республики дал компании БСК разрешение на разработку горы Куштау, что вызвало протесты активистов. Две другие горы решено включить в состав геопарка и дать им статус памятников природы республиканского значения.