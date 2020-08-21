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Глава Башкирии заявил о невозможности разработки горы Куштау

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что гора Куштау не будет разрабатываться для добычи соды, для этого ей могут придать статус особо охраняемой территории, передает «РИА Новости».

«История с Куштау и БСК дестабилизирует нашу республику. Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решения ‒ 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна», ‒ сказал Хабиров в ходе встречи с противниками разработки горы.

Куштау – одна из четырех отдельно стоящих гор в Башкортостане. Одна из гор, Шахтау, со времен СССР разрабатывалась для добычи соды, однако ее запасы заканчиваются. В 2019 г. глава республики дал компании БСК разрешение на разработку горы Куштау, что вызвало протесты активистов. Две другие горы решено включить в состав геопарка и дать им статус памятников природы республиканского значения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных