Глава Башкирии заявил о невозможности разработки горы Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что гора Куштау не будет разрабатываться для добычи соды, для этого ей могут придать статус особо охраняемой территории, передает «РИА Новости».
«История с Куштау и БСК дестабилизирует нашу республику. Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решения ‒ 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна», ‒ сказал Хабиров в ходе встречи с противниками разработки горы.
Куштау – одна из четырех отдельно стоящих гор в Башкортостане. Одна из гор, Шахтау, со времен СССР разрабатывалась для добычи соды, однако ее запасы заканчиваются. В 2019 г. глава республики дал компании БСК разрешение на разработку горы Куштау, что вызвало протесты активистов. Две другие горы решено включить в состав геопарка и дать им статус памятников природы республиканского значения.