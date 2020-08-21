Глава Башкирии заявил о невозможности разработки горы Куштау

«История с Куштау и БСК дестабилизирует нашу республику. Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решения ‒ 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна», ‒ сказал Хабиров в ходе встречи с противниками разработки горы.