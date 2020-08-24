Лечившие Навального врачи рассказали об угрозах в свой адрес

Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал перелет Навального в Германию, заявил в интервью Bild, что основатель ФБК выживет, но несколько месяцев не сможет работать. Бизил позже уточнил, что делал оценку состояния основателя ФБК, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г.