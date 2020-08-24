Лечившие Навального врачи рассказали об угрозах в свой адрес
Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где лечили основателя ФБК Алексея Навального, рассказал, что в соцсетях ему поступали угрозы в ответ на данные о лечении Навального. Всего, по его словам, за время нахождения основателя ФБК в больнице в приемную медучреждения поступило около тысячи звонков, пишут «РИА Новости».
«Мне как активному пользователю соцсетей поступили десятки угроз лично в мой адрес, лично моей семье, моим детям, потому что я не скрываю фактов своей личной жизни», – сказал он. Главврач больницы Александр Мураховский также отметил, что врачи омской больницы спасли Навальному жизнь.
«БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя», – сказал Мураховский. Он добавил, что лечение основателя ФБК проводилось оперативно.
Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал перелет Навального в Германию, заявил в интервью Bild, что основатель ФБК выживет, но несколько месяцев не сможет работать. Бизил позже уточнил, что делал оценку состояния основателя ФБК, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, позже Навальный впал в кому.
Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния – нарушение обмена веществ. 22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». В самой клинике рассказали, что Навальный проходит детальное обследование и лечение, официальные заявления о состоянии его здоровья ожидаются не раньше 24 августа.