Оперштаб опроверг сообщения о возобновлении авиасообщения с семью странами
«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — сообщили в оперштабе. Аналогичный ответ дали в секретариате вице-премьера Татьяна Голиковой, писали «РИА Новости». В Росавиации от комментариев отказались.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в правительстве обсуждается вопрос о возобновлении полетов в семь стран (Франция, Венгрия, Мальта, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем. Как сообщили собеседники издания, решение о возобновлении рейсов может быть принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 августа.
Международное сообщение было приостановлено Россией с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией. В ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша.