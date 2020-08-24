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«Известия» узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран

Ведомости

В правительстве обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли. Перелеты могут возобновить с Францией Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).

Как сообщили собеседники издания, решение о возобновлении рейсов может быть принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 августа.

Международное сообщение было приостановлено Россией с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Кирзизией. В ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша.

Ранее по теме: Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных