«Известия» узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран
В правительстве обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли. Перелеты могут возобновить с Францией Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).
Как сообщили собеседники издания, решение о возобновлении рейсов может быть принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 августа.
Международное сообщение было приостановлено Россией с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Кирзизией. В ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша.