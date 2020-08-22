Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией
Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения.
Помимо России, из списка также будут исключены Китай, Сингапур и ряд других стран. В то же время Польша намерена запретить авиасообщение еще с 25 странами, включая Бельгию, Испанию, Монако, Румынию и другие.
Планируется, что постановление вступит в силу 26 августа и продлится до 8 сентября.
Ранее Росавиация расширила список городов с международным авиасообщением, включив в него Казань, Калининград и Новосибирск.
Международное сообщение было приостановлено Россией с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Авиасообщение было разрешено с Турцией, Великобританией и Танзанией. Запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин. С 7 августа въезд в страну для россиян разрешила Черногория. Позже Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией с 17 августа.