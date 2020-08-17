Глава «Аэрофлота» оценил возможность возобновления авиасообщения с ЕС в 2020 году
«Аэрофлот» рассчитывает на открытие границ со странами Евросоюза до конца 2020 г., заявил генеральный директор компании Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24».
«Конечно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что ЕС откроет границы для россиян в этом году.
Он добавил, что массовое тестирование на коронавирус проводится в России, США, но есть страны, где тесты проводятся только в случае наличия у человека симптомов заболевания.
«Это существенно влияет на некие индикаторы, по которым оценивается обстановка в стране. Поэтому многие страны ЕС нас не пускают, но раз в две недели Евросоюз пересматривает, производит очередную оценку, и есть надежда, что все-таки нас пустят», – отметил Савельев.
Ранее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Женеву с 15 августа.
Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией, в этот же день запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин. С 7 августа въезд в страну для россиян разрешила Черногория. Позже Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией с 17 августа.