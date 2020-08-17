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Глава «Аэрофлота» оценил возможность возобновления авиасообщения с ЕС в 2020 году

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«Аэрофлот» рассчитывает на открытие границ со странами Евросоюза до конца 2020 г., заявил генеральный директор компании Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что ЕС откроет границы для россиян в этом году.

Он добавил, что массовое тестирование на коронавирус проводится в России, США, но есть страны, где тесты проводятся только в случае наличия у человека симптомов заболевания.

«Это существенно влияет на некие индикаторы, по которым оценивается обстановка в стране. Поэтому многие страны ЕС нас не пускают, но раз в две недели Евросоюз пересматривает, производит очередную оценку, и есть надежда, что все-таки нас пустят», – отметил Савельев.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Женеву с 15 августа.

Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией, в этот же день запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин. С 7 августа въезд в страну для россиян разрешила Черногория. Позже Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией с 17 августа.

Ранее по теме: «Аэрофлот» назвал дату возобновления регулярных рейсов в Женеву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных