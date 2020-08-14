«Аэрофлот» назвал дату возобновления регулярных рейсов в Женеву

Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией, в этот же день запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин. С 7 августа въезд в страну для россиян разрешила Черногория. Позже Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией с 17 августа.