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«Аэрофлот» назвал дату возобновления регулярных рейсов в Женеву

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Женеву из Москвы с 15 августа, сообщили в пресс-службе компании. Ранее правительство России приняло решение о возможности возобновить авиасообщение со Швейцарией.

«Аэрофлот объявляет о возобновлении рейсов из Москвы в Женеву (Швейцария). Полеты будут осуществляться с 15 августа по сокращенной программе (один рейс в неделю по субботам)», – говорится в сообщении. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота рейсов может меняться, уточнили в авиакомпании. Сейчас в Швейцарию могут летать только россияне с видом на жительство.

Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией, в этот же день запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин. С 7 августа въезд в страну для россиян разрешила Черногория. Позже Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией с 17 августа.

Ранее по теме: «Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и Америки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных