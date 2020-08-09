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«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и Америки

Хотя после претензий ФАС национальный перевозчик объявил об отмене этих рейсов
Дарья Молоткова
«Аэрофлот» продолжил осуществлять единичные полеты /Евгений Разумный / Ведомости

В конце прошлой недели «Аэрофлот» сообщил, что отменяет до 31 августа рейсы из Москвы в 87 иностранных городов, хотя он и продавал билеты на эти рейсы еще в начале августа. Отмена произведена из-за эпидемиологических ограничений. 87 иностранных аэропортов – это вся международная сеть рейсов национального перевозчика, за исключением Лондона, Стамбула и Женевы. Полеты в Великобританию и Турцию правительство разрешило с 1 августа, в столицу Швейцарии – с 15 августа раз в неделю.

Впрочем, как выяснили «Ведомости», «Аэрофлот» продолжил осуществлять единичные полеты в девять городов из упомянутых 87. На неделе с 8 по 15 августа он планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два – в Рим и Нью-Йорк и по разу слетать в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес. Билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании. Полеты, намеченные на 8–9 августа, успешно выполнены, следует из данных сервиса flightradar24. Билеты в девять городов после 15 августа пока не продаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных