«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и Америки

Впрочем, как выяснили «Ведомости», «Аэрофлот» продолжил осуществлять единичные полеты в девять городов из упомянутых 87. На неделе с 8 по 15 августа он планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два – в Рим и Нью-Йорк и по разу слетать в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес. Билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании. Полеты, намеченные на 8–9 августа, успешно выполнены, следует из данных сервиса flightradar24. Билеты в девять городов после 15 августа пока не продаются.