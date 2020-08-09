«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и Америки

«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и АмерикиХотя после претензий ФАС национальный перевозчик объявил об отмене этих рейсов
В конце прошлой недели «Аэрофлот» сообщил, что отменяет до 31 августа рейсы из Москвы в 87 иностранных городов, хотя он и продавал билеты на эти рейсы еще в начале августа. Отмена произведена из-за эпидемиологических ограничений. 87 иностранных аэропортов – это вся международная сеть рейсов национального перевозчика, за исключением Лондона, Стамбула и Женевы. Полеты в Великобританию и Турцию правительство разрешило с 1 августа, в столицу Швейцарии – с 15 августа раз в неделю.
Впрочем, как выяснили «Ведомости», «Аэрофлот» продолжил осуществлять единичные полеты в девять городов из упомянутых 87. На неделе с 8 по 15 августа он планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два – в Рим и Нью-Йорк и по разу слетать в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес. Билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании. Полеты, намеченные на 8–9 августа, успешно выполнены, следует из данных сервиса flightradar24. Билеты в девять городов после 15 августа пока не продаются.