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Центр Гамалеи запросил разрешение на третий этап испытаний вакцины

Ведомости

Центр имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«В пятницу подали соответствующие документы утром в Минздрав для получения разрешения на пострегистрационные испытания в Москве», – цитирует ТАСС Гинцбурга. По его словам, запрос на разрешение обещали рассмотреть в течение суток – двух как приоритетный документ. После того как Минздрав даст разрешение, должна пройти неделя, максимум десять дней, чтобы начать исследования, отметил директор центра.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных