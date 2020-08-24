Центр Гамалеи запросил разрешение на третий этап испытаний вакцины
Центр имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
«В пятницу подали соответствующие документы утром в Минздрав для получения разрешения на пострегистрационные испытания в Москве», – цитирует ТАСС Гинцбурга. По его словам, запрос на разрешение обещали рассмотреть в течение суток – двух как приоритетный документ. После того как Минздрав даст разрешение, должна пройти неделя, максимум десять дней, чтобы начать исследования, отметил директор центра.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.