Центр Гамалеи запросил разрешение на третий этап испытаний вакцины

«В пятницу подали соответствующие документы утром в Минздрав для получения разрешения на пострегистрационные испытания в Москве», – цитирует ТАСС Гинцбурга. По его словам, запрос на разрешение обещали рассмотреть в течение суток – двух как приоритетный документ. После того как Минздрав даст разрешение, должна пройти неделя, максимум десять дней, чтобы начать исследования, отметил директор центра.