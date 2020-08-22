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ВЦИОМ назвал процент готовых привиться от коронавируса россиян

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Более половины россиян не намерены прививаться от коронавируса с помощью разработанной в России вакцины «Спутник V». Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов», пишет ТАСС.

«Новая вакцина русская "Спутник V". Будем мы прививаться или нет? 42% говорят: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться», – рассказал он.

По мнению Федорова, результаты опроса показывают, в каком состоянии находится наше общество сегодня.

«С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются», – отметил он.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Экспорт российской вакцины от COVID-19 может начаться весной 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных