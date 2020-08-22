ВЦИОМ назвал процент готовых привиться от коронавируса россиян

«С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются», – отметил он.