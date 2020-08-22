ВЦИОМ назвал процент готовых привиться от коронавируса россиян
Более половины россиян не намерены прививаться от коронавируса с помощью разработанной в России вакцины «Спутник V». Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов», пишет ТАСС.
«Новая вакцина русская "Спутник V". Будем мы прививаться или нет? 42% говорят: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться», – рассказал он.
По мнению Федорова, результаты опроса показывают, в каком состоянии находится наше общество сегодня.
«С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются», – отметил он.
11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.