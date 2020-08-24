Адвокат: Навальный не приходил в сознание

«Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме», ‒ цитирует ТАСС защитника, которая не уточнила, откуда у нее такие сведения. В этой связи суд отложил заседание на 15.00 мск 14 сентября.