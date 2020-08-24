Адвокат: Навальный не приходил в сознание
Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике, не приходил в сознание, заявила один из его адвокатов Ольга Михайлова в Мосгорсуде, где проходят слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении Навального по статье о клевете.
«Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме», ‒ цитирует ТАСС защитника, которая не уточнила, откуда у нее такие сведения. В этой связи суд отложил заседание на 15.00 мск 14 сентября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении Навального 15 июня. Ему было предъявлено обвинение в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК). Вину он не признает. Ему грозит штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года либо обязательные работы на срок до 240 часов.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию, где он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».