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Адвокат: Навальный не приходил в сознание

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Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике, не приходил в сознание, заявила один из его адвокатов Ольга Михайлова в Мосгорсуде, где проходят слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении Навального по статье о клевете.

«Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме», ‒ цитирует ТАСС защитника, которая не уточнила, откуда у нее такие сведения. В этой связи суд отложил заседание на 15.00 мск 14 сентября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении Навального 15 июня. Ему было предъявлено обвинение в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК). Вину он не признает. Ему грозит штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года либо обязательные работы на срок до 240 часов.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию, где он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных