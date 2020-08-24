Туроператоры предупредили о «реальных проблемах» из-за нелегальных поездок в Европу
Использование услуг компаний, предлагающих купить справки и результаты тестов на коронавирус для поездок в Европу, может привести к «реальным проблемам» с законом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя правовой службы ассоциации Надежду Ефремову.
«Приобретение медицинских справок и тем более результатов анализа на COVID-19 ‒ это нарушение закона, за которое как туриста, так и «организатора» его выезда можно привлечь к ответственности», ‒ сказала Ефремова.
Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию стали доступны для россиян с 1 августа. Сроки открытия границ Европы для российских туристов пока не определены. На данный момент Евросоюз не собирается открывать свои границы для жителей РФ как минимум до сентября. В АТОР пояснили, что для легального посещения Европы необходимо иметь европейское гражданство, вид на жительство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.
Тем не менее россияне все чаще делятся в социальных сетях своим опытом поездок в европейские страны в период закрытых границ. Соответствующие услуги предлагает ряд компаний.