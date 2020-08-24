Туроператоры предупредили о «реальных проблемах» из-за нелегальных поездок в Европу

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию стали доступны для россиян с 1 августа. Сроки открытия границ Европы для российских туристов пока не определены. На данный момент Евросоюз не собирается открывать свои границы для жителей РФ как минимум до сентября. В АТОР пояснили, что для легального посещения Европы необходимо иметь европейское гражданство, вид на жительство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.