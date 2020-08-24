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Туроператоры предупредили о «реальных проблемах» из-за нелегальных поездок в Европу

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Использование услуг компаний, предлагающих купить справки и результаты тестов на коронавирус для поездок в Европу, может привести к «реальным проблемам» с законом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя правовой службы ассоциации Надежду Ефремову.

«Приобретение медицинских справок и тем более результатов анализа на COVID-19 ‒ это нарушение закона, за которое как туриста, так и «организатора» его выезда можно привлечь к ответственности», ‒ сказала Ефремова.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию стали доступны для россиян с 1 августа. Сроки открытия границ Европы для российских туристов пока не определены. На данный момент Евросоюз не собирается открывать свои границы для жителей РФ как минимум до сентября. В АТОР пояснили, что для легального посещения Европы необходимо иметь европейское гражданство, вид на жительство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.

Тем не менее россияне все чаще делятся в социальных сетях своим опытом поездок в европейские страны в период закрытых границ. Соответствующие услуги предлагает ряд компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных