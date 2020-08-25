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ЕС потребовал открытого расследования возможного отравления Навального

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Европейский союз потребовал от российских властей провести независимое и прозрачное расследование после объявления немецкой клиникой «Шарите» результатов обследования политика Алексея Навального, которые показали, что он был отравлен. Об этом говорится в заявлении ЕС.

«Европейский союз решительно осуждает то, что выглядит покушением на г-на Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального», – говорится в сообщении.

Ранее немецкая клиника «Шарите» заявила, что клинические результаты исследования указывают на интоксикацию Алексея Навального. При этом в клинике уточнили, что точное название вещества, которым был отравлен Навальный, пока не установлено.

20 августа самолет на борту с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию, где он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».

Ранее по теме: Немецкая клиника заявила об отравлении Навального

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных