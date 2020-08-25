ЕС потребовал открытого расследования возможного отравления Навального

20 августа самолет на борту с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию, где он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».