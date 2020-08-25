ЕС потребовал открытого расследования возможного отравления Навального
Европейский союз потребовал от российских властей провести независимое и прозрачное расследование после объявления немецкой клиникой «Шарите» результатов обследования политика Алексея Навального, которые показали, что он был отравлен. Об этом говорится в заявлении ЕС.
«Европейский союз решительно осуждает то, что выглядит покушением на г-на Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального», – говорится в сообщении.
Ранее немецкая клиника «Шарите» заявила, что клинические результаты исследования указывают на интоксикацию Алексея Навального. При этом в клинике уточнили, что точное название вещества, которым был отравлен Навальный, пока не установлено.
20 августа самолет на борту с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию, где он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».