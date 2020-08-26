Онищенко предупредил о вспышках гриппа в новом учебном году

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября, а торжественные линейки пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. После этого депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Однако в Минпросвещения от этой идеи отказались.