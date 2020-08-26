Онищенко предупредил о вспышках гриппа в новом учебном году
Возможные вспышки гриппа после начала нового учебного года вызывают больше опасений, чем коронавирус, заявил Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», – сказал он.
Онищенко отметил, что сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет начать учебный год с 1 сентября по всей России. Он подчеркнул, что надо «уверенно идти к началу учебного года» и «возвращаться к нормальной жизни».
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября, а торжественные линейки пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. После этого депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Однако в Минпросвещения от этой идеи отказались.