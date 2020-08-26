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Онищенко предупредил о вспышках гриппа в новом учебном году

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Возможные вспышки гриппа после начала нового учебного года вызывают больше опасений, чем коронавирус, заявил Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», – сказал он.

Онищенко отметил, что сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет начать учебный год с 1 сентября по всей России. Он подчеркнул, что надо «уверенно идти к началу учебного года» и «возвращаться к нормальной жизни».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября, а торжественные линейки пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. После этого депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Однако в Минпросвещения от этой идеи отказались.

Ранее по теме: Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавируса осенью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных