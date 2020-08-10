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Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавируса осенью

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Течение заболевания COVID-19 осенью может проходить в более тяжелой форме, заявил в интервью «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», ‒ сказал он. При этом эксперты пока не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19: утяжелят их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут защиту, пояснил академик.

Он напомнил о предупреждениях Роспотребнадзора о циркулировании других штаммов гриппа в этом году, от которых россияне еще не прививались. «Неясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь», ‒ добавил Тотолян.

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

Ранее доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в интервью RT заявил, что осенью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции в мире, течение болезни будет проходить тяжелее, чем летом.

«Как мы с вами решили, лучше сейчас переболеть. И чем больше народу сейчас переболеет, тем меньше будет болеть в сезон, когда заболеваемость будет гораздо более тяжелой», ‒ сказал эксперт. Комментируя возможное введение ограничительных мер, Фаворов заявил, что с октября «все будет, как было в марте ‒ апреле».

Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации в конце июля говорил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной и может качнуться в любую сторону.

Сейчас Россия поэтапно выходит из режима ограничений, введенных из-за риска распространения вируса. После снятия эпидемических ограничений возобновили работу 84,2% заведений общественного питания. В Москве открылись библиотеки, музеи, зоопарки, фитнес-клубы, заработали детские сады. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных