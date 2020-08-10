Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавируса осенью
Течение заболевания COVID-19 осенью может проходить в более тяжелой форме, заявил в интервью «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.
«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», ‒ сказал он. При этом эксперты пока не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19: утяжелят их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут защиту, пояснил академик.
Он напомнил о предупреждениях Роспотребнадзора о циркулировании других штаммов гриппа в этом году, от которых россияне еще не прививались. «Неясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь», ‒ добавил Тотолян.
Ранее доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в интервью RT заявил, что осенью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции в мире, течение болезни будет проходить тяжелее, чем летом.
«Как мы с вами решили, лучше сейчас переболеть. И чем больше народу сейчас переболеет, тем меньше будет болеть в сезон, когда заболеваемость будет гораздо более тяжелой», ‒ сказал эксперт. Комментируя возможное введение ограничительных мер, Фаворов заявил, что с октября «все будет, как было в марте ‒ апреле».
Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации в конце июля говорил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной и может качнуться в любую сторону.
Сейчас Россия поэтапно выходит из режима ограничений, введенных из-за риска распространения вируса. После снятия эпидемических ограничений возобновили работу 84,2% заведений общественного питания. В Москве открылись библиотеки, музеи, зоопарки, фитнес-клубы, заработали детские сады. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия.