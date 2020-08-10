Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавируса осенью

«Как мы с вами решили, лучше сейчас переболеть. И чем больше народу сейчас переболеет, тем меньше будет болеть в сезон, когда заболеваемость будет гораздо более тяжелой», ‒ сказал эксперт. Комментируя возможное введение ограничительных мер, Фаворов заявил, что с октября «все будет, как было в марте ‒ апреле».