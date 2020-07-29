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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

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В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации. По его словам, в июне и июле число заболевших коронавирусом постепенно сокращается. Новых случаев в этот период выявлено почти в два раза меньше, чем в пик заболевания в мае. Эфир показал телеканал «Россия 24».

«Ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, чтобы расслабиться и забыть про рекомендации врачей, нет», — сказал Путин, подчеркнув что обращается и к представителям власти, и ко всем гражданам страны.

Президент отметил, что пока не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа новых случаев заболевания. При этом в целом обстановка по стране стабилизируется, регионы поэтапно выходят из режима вынужденных ограничений. В том числе налаживается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общепита и торговые центры.

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«Нужно это работу продолжать, но принимать взвешенные решения и опираться на рекомендации специалистов», — сказал президент, добавив, что «необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах, чревата повторным ростом числа заболевших».

Россия поэтапно выходит из режима ограничений. Комплекс мер по выходу был принят 8 мая. На совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации Путин не исключал, что осенью может случиться вторая волна эпидемии коронавируса. Предполагалось, что вирус может начать активно распространятся с октября по ноябрь. Тогда президент призывал Минздрав быть готовым к этому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных