Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации. По его словам, в июне и июле число заболевших коронавирусом постепенно сокращается. Новых случаев в этот период выявлено почти в два раза меньше, чем в пик заболевания в мае. Эфир показал телеканал «Россия 24».