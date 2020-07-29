Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации. По его словам, в июне и июле число заболевших коронавирусом постепенно сокращается. Новых случаев в этот период выявлено почти в два раза меньше, чем в пик заболевания в мае. Эфир показал телеканал «Россия 24».
«Ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, чтобы расслабиться и забыть про рекомендации врачей, нет», — сказал Путин, подчеркнув что обращается и к представителям власти, и ко всем гражданам страны.
Президент отметил, что пока не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа новых случаев заболевания. При этом в целом обстановка по стране стабилизируется, регионы поэтапно выходят из режима вынужденных ограничений. В том числе налаживается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общепита и торговые центры.
«Нужно это работу продолжать, но принимать взвешенные решения и опираться на рекомендации специалистов», — сказал президент, добавив, что «необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах, чревата повторным ростом числа заболевших».
Россия поэтапно выходит из режима ограничений. Комплекс мер по выходу был принят 8 мая. На совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации Путин не исключал, что осенью может случиться вторая волна эпидемии коронавируса. Предполагалось, что вирус может начать активно распространятся с октября по ноябрь. Тогда президент призывал Минздрав быть готовым к этому.