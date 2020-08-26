Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии
Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Также Картаполов сообщил о значительном снижении количества воинских преступлений. Все это, по его мнению, положительно сказалось на качестве призыва и желании граждан проходить срочную службу.
Во время круглого стола была оценена работа военной полиции, военно-политического управления Минобороны и командиров частей. По словам начальника главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковника Сергея Кураленко, благодаря их совместной деятельности удалось добиться порядка в армии.