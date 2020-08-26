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Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Ведомости

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».

Также Картаполов сообщил о значительном снижении количества воинских преступлений. Все это, по его мнению, положительно сказалось на качестве призыва и желании граждан проходить срочную службу.

Во время круглого стола была оценена работа военной полиции, военно-политического управления Минобороны и командиров частей. По словам начальника главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковника Сергея Кураленко, благодаря их совместной деятельности удалось добиться порядка в армии.

Ранее по теме: В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных