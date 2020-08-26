Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В ноябре 2019 г. администрация СИЗО, где Захарченко отбывает наказание, признала его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката экс-полковника. Защита Захарченко обжаловала это решение, в марте Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск. В суде один из сотрудников СИЗО рассказал, что лично слышал, как бывший полковник говорил в камере о Коле и Мише: «Они еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети, я им этого не забуду». Эти слова были расценены как угроза двум оперативным сотрудникам ФСБ. Сам Захарченко отрицал, что сказал это.