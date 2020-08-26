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Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменения решение Лефортовского районного суда о постановке на профилактический учет бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, приговоренного к 12,5 г. колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию.

«Московский городской суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

В ноябре 2019 г. администрация СИЗО, где Захарченко отбывает наказание, признала его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката экс-полковника. Защита Захарченко обжаловала это решение, в марте Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск. В суде один из сотрудников СИЗО рассказал, что лично слышал, как бывший полковник говорил в камере о Коле и Мише: «Они еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети, я им этого не забуду». Эти слова были расценены как угроза двум оперативным сотрудникам ФСБ. Сам Захарченко отрицал, что сказал это.

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Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. за несколько эпизодов взяточничества. В квартире его сестры следователи обнаружили почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение денег экс-полковник не смог объяснить, уголовные дела против себя он называл фейковыми. Захарченко также присудили штрафу в 117,99 млн руб. В октябре 2019 г. Мосгорсуд смягчил ему приговор, уменьшив срок в колонии на полгода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных