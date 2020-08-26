Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу
Московский городской суд оставил без изменения решение Лефортовского районного суда о постановке на профилактический учет бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, приговоренного к 12,5 г. колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию.
«Московский городской суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
В ноябре 2019 г. администрация СИЗО, где Захарченко отбывает наказание, признала его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката экс-полковника. Защита Захарченко обжаловала это решение, в марте Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск. В суде один из сотрудников СИЗО рассказал, что лично слышал, как бывший полковник говорил в камере о Коле и Мише: «Они еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети, я им этого не забуду». Эти слова были расценены как угроза двум оперативным сотрудникам ФСБ. Сам Захарченко отрицал, что сказал это.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. за несколько эпизодов взяточничества. В квартире его сестры следователи обнаружили почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение денег экс-полковник не смог объяснить, уголовные дела против себя он называл фейковыми. Захарченко также присудили штрафу в 117,99 млн руб. В октябре 2019 г. Мосгорсуд смягчил ему приговор, уменьшив срок в колонии на полгода.