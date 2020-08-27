Из шахты на Урале из-за задымления эвакуировали 175 человек
В шахте «Южная-2» в Свердловской области из-за задымления эвакуировали 175 шахтеров, сообщили в пресс-службе МЧС. Погибших и пострадавших нет.
«По предварительной информации задымление произошло на отметке 480 метров. На месте происшествия работают десять горноспасателей, они обследуют шахты и выясняют причины задымления. Работа шахты временно приостановлена»,- рассказали в пресс-службе ведомства.
Причиной инцидента могло стать возгорание кабелей, сейчас ведется проветривание, сообщил ТАСС начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов.