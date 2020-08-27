Немецкие врачи отказались комментировать слухи об отравлении Навального «Новичком»
В немецкой клинике «Шарите», где проходит лечение находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, не комментируют сообщения о том, что он мог быть отравлен «Новичком», передает «Интерфакс».
«Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — сказала агентству представитель клиники Мануэла Зингль. Она пообещала оповестить общественность, когда будут получены новые выводы.
Ранее один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев заявил, что версия о применении против Навального данного отравляющего вещества несостоятельна, поскольку оно выводит из строя в течение десяти минут даже при накожной аппликации. Кроме того, применение вещества в заведении общепита привело бы «к поражению самого исполнителя акции», отметил Углев.
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.