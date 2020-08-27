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Немецкие врачи отказались комментировать слухи об отравлении Навального «Новичком»

Ведомости

В немецкой клинике «Шарите», где проходит лечение находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, не комментируют сообщения о том, что он мог быть отравлен «Новичком», передает «Интерфакс».

«Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — сказала агентству представитель клиники Мануэла Зингль. Она пообещала оповестить общественность, когда будут получены новые выводы.

Ранее один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев заявил, что версия о применении против Навального данного отравляющего вещества несостоятельна, поскольку оно выводит из строя в течение десяти минут даже при накожной аппликации. Кроме того, применение вещества в заведении общепита привело бы «к поражению самого исполнителя акции», отметил Углев.

Разработчик «Новичка» исключил его применение против Навального

22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных