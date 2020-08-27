Немецкие врачи отказались комментировать слухи об отравлении Навального «Новичком»

Ранее один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев заявил, что версия о применении против Навального данного отравляющего вещества несостоятельна, поскольку оно выводит из строя в течение десяти минут даже при накожной аппликации. Кроме того, применение вещества в заведении общепита привело бы «к поражению самого исполнителя акции», отметил Углев.