Разработчик «Новичка» исключил его применение против Навального

«Во-первых, эти ОВ (отравляющие вещества. – прим. ред.) обладают огромной скоростью воздействия, потому что выполняют главную свою задачу – вывести из строя солдата в течение 10-ти минут даже при накожной аппликации. Так что я полагаю, что с Навальным было бы покончено еще за тем же столиком, за которым он пил чай», – сказал Углев. Он добавил, что версия с «Новичком» не состоятельна еще и потому, что применение вещества в заведении общепита привело бы «к поражению самого исполнителя акции».