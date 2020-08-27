Разработчик «Новичка» исключил его применение против Навального
Версия о применении против основателя ФБК Алексея Навального отравляющего вещества «Новичок» несостоятельна, заявил «Интерфаксу» один из его разработчиков Владимир Углев.
«Во-первых, эти ОВ (отравляющие вещества. – прим. ред.) обладают огромной скоростью воздействия, потому что выполняют главную свою задачу – вывести из строя солдата в течение 10-ти минут даже при накожной аппликации. Так что я полагаю, что с Навальным было бы покончено еще за тем же столиком, за которым он пил чай», – сказал Углев. Он добавил, что версия с «Новичком» не состоятельна еще и потому, что применение вещества в заведении общепита привело бы «к поражению самого исполнителя акции».
Ранее Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что врачи берлинской клиники «Шарите», где в коме пребывает основатель ФБК Алексей Навальный, установили связь между состоянием политика и отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 г. По данным изданий, доктора считают возможным, что Навальный, как и Гебрев, подвергся воздействию вещества из семейства органофосфатов, к которым относится в том числе сильнодействующий «Новичок», разработанный в России. Антидотом этих веществ является атропин, которым сейчас как раз лечат Навального, уточняют Der Spiegel и Bellingcat.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.