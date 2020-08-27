СМИ увидели связь между состоянием Навального и отравлением бизнесмена Гебрева

Эмилиан Гебрев был отравлен 28 апреля, писал Bellingcat. В его моче обнаружили два яда из группы органофосфатов, один из которых был определен как сильный пестицид, а другой не был точно установлен. Одновременно с Гебревым плохо себя почувствовали его сын и менеджер. Бизнесмена выписали из больницы примерно через месяц. Узнав об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери в 2018 г., он нашел сходство инцидента с тем, что случилось с ним самим, пишет Der Spiegel.