СМИ увидели связь между состоянием Навального и отравлением бизнесмена Гебрева
Врачи берлинской клиники «Шарите», где сейчас пребывает находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, связались с болгарскими коллегами, которые лечили предпринимателя Эмилиана Гебрева, отравленного в апреле 2015 г. в Софии, сообщают Der Spiegel и Bellingcat. По данным изданий, доктора считают возможным, что Навальный, как и Гебрев, подвергся воздействию вещества из семейства органофосфатов.
К этому семейству относятся инсектициды, например, Е605, а также нервные токсины, такие как зарин и более сильнодействующий «Новичок», разработанный в России. Антидотом этих веществ является атропин, которым сейчас как раз лечат Навального, уточняют Der Spiegel и Bellingcat.
Эмилиан Гебрев был отравлен 28 апреля, писал Bellingcat. В его моче обнаружили два яда из группы органофосфатов, один из которых был определен как сильный пестицид, а другой не был точно установлен. Одновременно с Гебревым плохо себя почувствовали его сын и менеджер. Бизнесмена выписали из больницы примерно через месяц. Узнав об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери в 2018 г., он нашел сходство инцидента с тем, что случилось с ним самим, пишет Der Spiegel.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.