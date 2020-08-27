Песков рассказал о задержке вылета Навального из-за немецких пилотов
Задержка вылета основателя ФБК Алексея Навального из Омска в Берлин произошла из-за того, что пилотам потребовался отдых, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Знаем, что действительно он был готов к вылету раньше, но потребовался отдых для пилотов, и поэтому какое-то время ждали», — сказал Песков. Перед вылетом в Германию немецкие медики участвовали в консилиуме врачей, «им рассказали про все анализы, про все виды лечения, это действительно было», — рассказал он.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».