Песков рассказал о задержке вылета Навального из-за немецких пилотов

«Знаем, что действительно он был готов к вылету раньше, но потребовался отдых для пилотов, и поэтому какое-то время ждали», — сказал Песков. Перед вылетом в Германию немецкие медики участвовали в консилиуме врачей, «им рассказали про все анализы, про все виды лечения, это действительно было», — рассказал он.