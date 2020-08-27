МВД проводит более 20 исследований по делу Навального
Сотрудники транспортной полиции проводят более 20 криминалистических исследований в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД.
«Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)», – говорится в сообщении. Сильнодействующих или наркотических веществ на данный момент не обнаружено, отметили в ведомстве.
Сотрудники транспортной полиции проводят доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального. Они осмотрели его гостиничный номер и маршрут его передвижения, проанализировали данные систем видеонаблюдения, изъяли более 100 предметов, которые могут быть использованы в качестве доказательств.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Вскоре он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, по данным клиники, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Конкретное вещество пока неизвестно. Врачи омской больницы скорой помощи не нашли следов яда в его организме.