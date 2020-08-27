Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».