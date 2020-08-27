Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального
Сотрудники транспортной полиции проводят доследственную проверку в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
«В настоящее время следователями СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции осмотрели гостиничный номер, в котором проживал Навальный, и участки местности по маршруту его передвижения, проанализировали данные систем видеонаблюдения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Вещество, которым мог быть отравлен Навальный, немецкими медиками не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.